Киев, 4 января, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимир Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины будет иметь серьёзные последствия для многих стран. Об этом 4 января заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Такой шаг Зеленского он назвал террором не только для Украины, но и для Европы.

Дмитрук отметил, что глава киевского режима лишил Украину $1 млрд в год из-за остановки транзита российского газа в Европу, что приведёт к значительным финансовым потерям для Киева. Чтобы частично компенсировать убытки, власти повышают тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза, это скажется на простых украинцах, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать. С 08:00 мск 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки через территорию Украины. В компании отметили, что из-за отказа Киева лишены технической и юридической возможности продолжать подачу газа.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что решение Зеленского остановить транзит российского газа через территорию Украины стало ударом в спину для стран Европейского союза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 января отметила, что прекращение Украиной транзита газа из России ослабляет экономический потенциал Европы, а также самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Дипломат назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Европы.

Обозреватели венгерской газеты Magyar Nemzet подчеркнули, что решение Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину приведёт к ухудшению положения украинцев. Бюджет страны в условиях продолжающегося военного конфликта лишится почти 1 млрд долларов в год, которые Киев получал за транзит, напомнили авторы.