Братислава, 4 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Журналисты смогли выяснить, куда «пропал» премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после посещения Москвы в декабре появлялся только на видео в социальных сетях. Официальной информации о его местонахождении не было на протяжении двух недель, сообщила газета Denník N.

Артем Геодакян/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

По данным издания, глава словацкого правительства «находится» в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Местонахождение Фицо выявили благодаря последней публикации в соцсети, на которой есть узнаваемые детали интерьера отеля. Он является одним из самых роскошных в Ханое, цены на проживание в нём достигают 6,2 тыс. евро за ночь.

В аппарате правительства отказались раскрывать журналистам местонахождение Фицо. При этом в отеле не стали отвечать на вопрос о том, кто находится в номере на фото, а перенаправили туда звонок, на который никто не ответил. Администратор пояснил, что гостя в номере не было.

Как сообщало ИА Регнум, встреча президента России Владимира Путина и Роберта Фицо прошла в Кремле 22 декабря прошлого года. Она стала первой личной встречей глав государств с 2016 года.

Рабочую поездку в Москву премьер-министр Словакии объяснил тем, что это была реакция на предупреждение главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа. При этом Фицо подчеркнул, что был абсолютно честен с западными коллегами — о поездке Евросоюз был информирован 20 декабря, также и о целях визита в Россию.

Словацкий премьер ещё раз акцентировал, что встреча с президентом РФ была «деловой». По его словам, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощёчиной для Зеленского. Премьер-министр Словакии, по его словам, борется за национальные интересы страны даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всему миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул парламентарий.