Санкт-Петербург, 4 января, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник сбили в районе Лужской губы в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко 4 января в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет», — написал Дрозденко.

Он уточнил, что дрон уничтожен силами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ночью Дрозденко проинформировал об уничтожении БПЛА над Финским заливом в районе Лужской губы. Аппарат сбили средства ПВО, пострадавших и разрушений не было.

Петербургский аэропорт Пулково в целях безопасности приостановил приём и отправку рейсов с 07:45 мск, заявил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Десять из них были перехвачены над территорией Брянской области, три — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.