Вашингтон, 4 января, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своём ноже, комментируя в соцсети X смертельный поединок штурмовика из Якутии с бойцом ВСУ.

Zuma/ТАСС Илон Маск

Он отметил, что в его спальне «на всякий случай» вмонтирован в стену траншейный нож времён Первой мировой войны. Он был выпущен в 1917 году.

«Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео с нашлемной камеры военного ВСУ, снятое во время попытки украинских подразделений контратаковать село Трудовое под Курахово в ДНР. На кадрах видно, как украинец сошёлся врукопашную с российским штурмовиком, который одержал над ним победу. Умирающий назвал россиянина «лучшим бойцом в мире» и попросил дать ему самостоятельно уйти из жизни.

Штурмовика 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», действовавшего под позывным Тута, зовут Андрей Григорьев. На передовую он прибыл из Якутии. Получивший тяжёлые ранения боец проходит лечение в одном из российских госпиталей.

Григорьев рассказал, что во время рукопашного боя и он, и его противник знали, что выжить сможет только один. После поединка с украинцем на Григорьева вышли ещё шесть бойцов ВСУ, двоих из которых он уничтожил.