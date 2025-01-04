Санкт-Петербург, 4 января, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов в целях безопасности, сообщил 4 января в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Временные ограничения введены с 07:45 мск. Безопасность полётов гражданских воздушных судов — главный приоритет, подчеркнул представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее над Ленинградской областью был перехвачен украинский беспилотник. Его обнаружили и уничтожили средства ПВО в районе Лужской губы Финского залива, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений не было.

Минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Десять из них были перехвачены над территорией Брянской области, три — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Временные ограничения 2 января вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани. Днём ранее они действовали в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.