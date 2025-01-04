Донецк, 4 января, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Видео с котом, сбившим лапой FPV-беспилотник, набирает популярность в Сети. Ролик опубликовало 3 января в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Украинский беспилотник двигался по направлению к жилому дому, но его «перехватил» сидевший на земле бело-чёрный кот. Он лапой ударил по аппарату, тот сбился с курса, врезался в столб и упал.

После этого кот подбежал к дрону и принялся его обнюхивать.

Предположительно, инцидент произошёл в одном из посёлков в ДНР во время испытания украинского беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пёс по кличке Балбес погиб, защищая российских военных во время атаки дрона. Это произошло на херсонском направлении, о гибели собаки стало известно в марте 2024 года. Балбес прибился к военным, те часто брали пса с собой на задания. Однажды на позиции залетел очередной украинский FPV-дрон, а Балбес кинулся на него и вцепился зубами. Ценой своей жизни он сорвал атаку дрона и спас бойцов от гибели.