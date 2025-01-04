Наёмники из Германии замечены в Донецкой Народной Республике, в частности, в городе Часовом Яре они стреляли артиллерийскими снарядами, расположив пушки рядом с жилыми домами, рассказал «РИА Новости» 4 января беженец Валерий Дорош. Горожанин добавил, что обстрелы боевики сопровождали выкриками «fire, fire» и говорили по рации на немецком языке. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1045-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

Часов Яр расположен в 15 километрах к западу от Артёмовска и является одним из самых сложных укрепрайонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). ВС РФ продолжают ожесточённые бои за его освобождение. Основные боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг огнеупорного комбината, который получил название «Цитадель».

Ранее Валерий Дорош заявлял о нахождении в промышленном районе города польских наёмников, а также показал журналистам видео, в котором засняты военнослужащие с отличительными знаками ВСУ и звучит иностранная речь.

Российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в городе Часовом Яре, отмечал 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

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