Москва, 4 января, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Наёмники из Великобритании, Соединённых Штатов, Германии, Латвии и ещё ряда стран участвуют в боевых действиях на стороне украинских формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом рассказал «РИА Новости» наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса российской армии.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По признанию военнопленного, больше всего наёмников из Колумбии и Бразилии.

«Когда я служил, были солдаты из США, из Хорватии и Германии, я видел парней из Норвегии, Грузии и Латвии. Из Англии был один. Со мной служили солдаты из Тайваня», — перечислил пленный, сказав, что иностранный легион — это сборная со всего мира.

Так, в его группе, кроме хорвата, были поляк, два немца, два американца и трое с Тайваня.

Как сообщало ИА Регнум, польские наёмники ВСУ по-прежнему находятся в промышленном районе города Часова Яра в ДНР, рассказал журналистам эвакуированный житель Валерий Дорош.

2 января стало известно, что на территории ДНР российские военные взяли в плен польского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

24 ноября подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсена. Он рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ.