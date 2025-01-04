Москва, 4 января, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 4 января уничтожили 16 вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и ликвидировали 10 украинских БПЛА. Ещё три дрона были сбиты в Смоленской области.

По одному вражескому беспилотнику уничтожили средства ПВО в небе над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Как сообщало ИА Регнум, один человек стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата украинских сил на Курскую область, проинформировал 3 января врио главы региона Александр Хинштейн.

Несколько украинских беспилотников сбиты над Воронежской областью 3 января, часть обломков упала на территории двух предприятий, сообщил губернатор Александр Гусев.