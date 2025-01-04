Вашингтон, 4 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Избранный американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что намерен предложить кандидатуру экс управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко послом США в Республике Эстонии», — говорится в опубликованном заявлении Трампа.

Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет опыт взаимодействия с властями разных стран, представлял интересы Америки в Европейском банке реконструкции и развития.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность замминистра обороны страны экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи, ранее выступавшего против военной помощи Украине.

Также будущий президент выдвинул кандидатуру главы соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост главы консультативного совета по разведке при президенте США в новой администрации. По словам Трампа, опыт Нуньеса на посту главы комитета по разведке палаты представителей (нижняя палата сената США) и работа в разоблачении якобы российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году позволят последнему успешно проявить себя на этом посту.