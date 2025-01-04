Смоленск, 4 января, 2025, 07:06 — ИА Регнум. В небе над Смоленской областью ночью 4 января подразделения противовоздушной обороны в общей сложности обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава области подчеркнул, что в результате уничтожения дронов на земле разрушений нет, никто не пострадал.

Анохин обратился к жителям с просьбой при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и сообщать о находке в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Ленинградской области ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен беспилотник, проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

В небе над Брянской областью ночью 4 января силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.