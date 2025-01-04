Вашингтон, 4 января, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис дважды во время клятвы верности американскому флагу запнулась. Досадная ошибка не ускользнула от СМИ и зрителей. Инцидент произошел 5 ноября 2024 года на первом заседании сената конгресса США нового, 119-го созыва, приступившего к работе 3 января.

John Locher/AP/TASS Камала Харрис

В соответствии с американской конституцией, главой верхней палаты конгресса является вице-президент страны. В начале заседания Харрис провела церемонию приведения к присяге новых членов сената.

В ходе этой церемонии политики традиционно произносят клятву верности флагу США. Клятва начинается со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединённых Штатов Америки».

Как показали кадры трансляции, которую вёл телеканал C-SPAN, во время произнесения клятвы Харрис заявила о «верности Соединённым Штатам». Затем она запнулась и продолжила, повторив название страны, но опять не произнесла слово «флаг».

На это обратили внимание СМИ, а также зрители выразили своё недовольство. Они назвали это постыдным для политика, который был кандидатом на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, за Дональда Трампа проголосовали 304 выборщика. Его соперница Камала Харрис набрала 167 голосов.

6 января 2025 года результаты утвердит конгресс США, а 20 января запланирована инаугурация избранного президента. Трамп за день до своей инаугурации проведёт в Вашингтоне митинг.

Действующий президент США Джо Байден считает посещение инаугурации демонстрацией приверженности демократическим ценностям. Кроме того, действующая администрация Белого дома намерена содействовать эффективной передаче власти.