Лондон, 4 января, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Глава британского минздрава Уэс Стритинг обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой помочь стране бороться с педофилией, используя своё преимущество как владельца одной из ведущих соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Мы готовы работать с Илоном Маском, чтобы помочь нам и другим странам бороться с этой серьёзной проблемой. Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — сообщил Стритинг телеканалу ITV.

При этом министр обратил внимание, что заявления Маска насчёт изнасилований в Великобритании «основаны на неправильной и неверно оцененной информации».

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу и ничего не делал.

В Великобритании в последнее время развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке. При этом Стармер с 2008 по 2013 годы руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.