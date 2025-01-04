Каир, 4 января, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Самолёт «Уральских авиалиний» вечером 3 января экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха практически сразу после взлёта из-за технической неисправности. Он уже успел вылететь из воздушной гавани. Об инциденте сообщило министерство гражданской авиации Египта.

Airbus.com Airbus A321

Отмечается, что самолёт Airbus A-321, летевший в Екатеринбург, вернувшись в пункт вылета, приземлился благополучно. Экипаж принял решение вернуться после того, как была обнаружена техническая неисправность одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров, их доставили в зал международных вылетов.

Как сообщало ИА Регнум, правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау отправила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию. Об этом газете «Ана тили» («Родной язык») рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В международном аэропорту Норильска в Красноярском крае самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).