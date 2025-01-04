Юрист рассказал о запрещённой в паспорте России отметке
Юрист Антонов: штампы о пересечении границы делают паспорт РФ недействительным
Москва, 4 января, 2025, 04:04 — ИА Регнум. В паспорте России обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, в случае если гражданин военнообязанный. А вот отметки о пересечении границы в документе запрещены, они делают паспорт РФ недействительным. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.
Юрист напомнил, что обязательными в паспорте гражданина РФ являются фото, данные ФИО, пол, дата рождения, серия и номер документа, наименование выдавшего его органа и дата выдачи, а также сведения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности, если таковая имеется.
Есть данные, которые вносятся в паспорт по желанию гражданина — штамп о браке можно поставить в загсе или территориальных органах МВД, отметку о группе крови сделают в государственных медицинских организациях.
Как сообщало ИА Регнум, в паспортах россиян могут появиться отметки о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
В МВД напомнили, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учёта, а также сведения о воинской обязанности. При этом в ведомстве отметили, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо, он будет признан недействительным.
Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) действительны, их замена не требуется. Об этом сообщили в Социальном фонде России.