Москва, 4 января, 2025, 04:04 — ИА Регнум. В паспорте России обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, в случае если гражданин военнообязанный. А вот отметки о пересечении границы в документе запрещены, они делают паспорт РФ недействительным. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Юрист напомнил, что обязательными в паспорте гражданина РФ являются фото, данные ФИО, пол, дата рождения, серия и номер документа, наименование выдавшего его органа и дата выдачи, а также сведения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности, если таковая имеется.

Есть данные, которые вносятся в паспорт по желанию гражданина — штамп о браке можно поставить в загсе или территориальных органах МВД, отметку о группе крови сделают в государственных медицинских организациях.

Как сообщало ИА Регнум, в паспортах россиян могут появиться отметки о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

В МВД напомнили, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учёта, а также сведения о воинской обязанности. При этом в ведомстве отметили, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо, он будет признан недействительным.

Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) действительны, их замена не требуется. Об этом сообщили в Социальном фонде России.