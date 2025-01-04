Москва, 4 января, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Солнце 4 января подойдёт на минимальное расстояние к Земле, люди смогут наблюдать самое большое светило. О природном явлении предупредили в Московском планетарии.

Солнце. Фото с российского спутника «Коронас-Фотон»

«Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам 4 января наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — пояснили астрономы.

Также земляне могли увидеть мощный метеорный поток в ночь с 3 на 4 января.

Как сообщало ИА Регнум, на Земле можно будет невооружённым глазом увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS), если она переживёт сближение с Солнцем. Новая комета пролетит рядом с Солнцем 13 января.

Жители России в ночь на 9 октября смогли наблюдать метеорный поток Дракониды. В пиковой активности количество сгорающих в атмосфере планеты метеоров составляло от 5 до 15 в час. Специалисты рекомендовали любоваться звездопадом вдали от огней города, в районе с безоблачным тёмным небом.

Расширение Солнца приведёт к тому, что через 500 млн лет Земля станет непригодной для жизни, заявил 27 декабря американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.