Минск, 4 января, 2025, 03:18 — ИА Регнум. В Белоруссии впервые зарегистрирован противоопухолевый продукт на основе клеток-киллеров. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Иван Шилов ИА Регнум Наука

Технология создания такого продукта была разработана специалистами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Отмечается, что клеточная иммунотерапия активно применяется в клинической практике, в том числе при лечении онкологических заболеваний. Такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения. Он позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность терапии.

Для пациентов создают биомедицинские клеточные продукты — пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, которые не подвергались существенным изменениям.

Как сообщало ИА Регнум, в России создали новую технологию проведения анализов на маркеры рака. В основе лежит использование устройств, определяющих наличие различных молекул в биологических образцах. Такие системы уже применяются в медицине в виде, например, глюкометров.

Новый подход предполагает использование рекомбинантных антител и антителоподобных молекул.

В конце августа в Министерстве здравоохранения России сообщили, что врачи Тюменской областной клинической больницы № 1 провели сложную реконструктивную операцию женщине с редким злокачественным новообразованием — карционоидной опухолью главного бронха, редким заболеванием, занимающим всего 2% в структуре онкологии респираторной системы.