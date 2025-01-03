Санкт-Петербург, 4 января, 2025, 02:40 — ИА Регнум. В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге в ночь на 4 января (с 23:43 мск до 0:48 мск) были введены ограничения на полёты.

Pulkovoairport.ru Вход в аэропорт «Пулково»

В соцсетях пассажиры жаловались, что сидят в самолётах и не взлетают. Экипаж ничего не объяснял.

По словам пассажиров, на горячей линии авиакомпании пояснили, что задержка связана с мерами безопасности.

«Аэропорт «Пулково» работает штатно. Временные ограничения были сняты», — заверили «КП — Петербург» в пресс-службе воздушной гавани ближе к часу ночи.

По информации издания, даже после снятия ограничений самолёты взлетели не сразу. Возможно, проверки безопасности продолжались.

Как сообщало ИА Регнум, два самолёта, следовавших из Москвы, из-за неблагоприятных погодных условий перенаправили в аэропорт Ташкента.

Решение изменить направление принял экипаж самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшего в Фергану. Речь идёт о рейсе HY-9628.

1 января временные ограничения вводили в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Указанные воздушные гавани приостанавливали приём и отправку рейсов.

31 декабря была временно ограничена работа аэропорта Казани. В этот же день аэропорт Владикавказа приостановил приём и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников на Северную Осетию.