Вашингтон, 4 января, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Впервые в США инаугурация избранного президента может пройти с приспущенными флагами. Об этом в соцсети Truth Social 3 января заявил Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он уточнил, что флаг на торжественной церемонии может быть приспущен из-за смерти Джимми Картера. Такая инаугурация в США пройдёт впервые.

«Никто не хочет видеть этого, и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как всё получится», — написал Трамп.

При этом избранный президент США подчеркнул, что спущенному флагу на инаугурации будут рады и счастливы демократы. Трамп считает, что им данный факт вскружил голову.

«Потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе», — отметил Дональд Трамп.

По распоряжению Джо Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со смертью Джимми Картера в течение 30 дней после дня траура 9 января. Инаугурация Трампа должна состояться 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог».

В Вашингтоне пройдёт масштабная церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. Глава Белого дома отметил, что подготовка к мероприятию уже началась. По словам Байдена, американцы должны выразить Картеру благодарность за его попытки сделать жизнь граждан США лучше. Похороны экс-президента пройдут в Джорджии и Вашингтоне с 4 по 9 января.