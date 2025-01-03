Белгород, 4 января, 2025, 01:19 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 4 января над Прохоровским районом силами ПВО были сбиты несколько воздушных целей. Есть пострадавший и повреждения в населённых пунктах. Ранее в регионе объявлялась ракетная опасность. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

По информации Гладкова, при атаке ВСУ в селе Прелестное ранен мужчина — осколок попал в ногу. В одном из частных домов посечены окна, фасад и забор. Повреждён один автомобиль.

В посёлке Прохоровка есть повреждения на линии электропередач — на нескольких улицах нет освещения.

В селе Михайловка в частном доме повреждён газопровод и посечён забор.

Информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ, которая была замаскирована в районе села Юнаковка Сумской области на Украине, российские бойцы нанесли мощный удар баллистической ракетой комплекса «Искандер». В результате прилёта и взрыва ракеты, оснащённой боеголовкой весом 500 кг, были уничтожены более 200 украинских военных и 42 единицы техники.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры удара реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника. Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении.