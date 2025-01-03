Берлин, 4 января, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поспешила в Сирию с необъявленным визитом, чтобы страна не досталась России и Китаю, об этом написало немецкой издание Tagesschau.

Анналена Бербок

Авторы отметили, что Бербок могла отказаться от поездки в Сирию, объяснив своё решение тем, что «абсолютно невозможно и неправильно» разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН. Но если Германия и Евросоюз в данной ситуации «хлопнут дверью» и откажутся от контактов с Сирией на смену им могут прийти Россия и Китай, объяснило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Анналена Бербок в пятницу, 3 января, в ходе визита в Сирию призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Заявление Бербок было опубликовано на сайте МИД Германии.

В ответ на такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об американских базах в Германии и посоветовала Бербок задуматься о них.

Анналена Бербок явно превысила свои полномочия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что глава МИД ФРГ не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, она диктует ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

Представители новой сирийской администрации отказались пожать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, которая 3 января прилетела в Сирию с неожиданным визитом.