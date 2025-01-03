Москва, 4 января, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок явно превысила свои полномочия, заявил 3 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД ФРГ о необходимости убрать российские военные базы в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Слуцкий подчеркнул, что Бербок не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, она диктует ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

«Все эти вопросы находятся далеко за пределами ее компетенции и касаются исключительно российско-сирийских взаимоотношений», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Слуцкий уверен, что глава МИД ФРГ находится в режиме «хромой утки», так как после распада правящей коалиции и объявления вотума недоверия правительству канцлера Олафа Шольца в Германии пройдут внеочередные выборы. Политические перспективы Бербок Слуцкий назвал сомнительными, особенно с такими большими проблемами в «элементарной образовательной базе».

Как сообщало ИА Регнум, Анналена Бербок в пятницу, 3 января, в ходе визита в Сирию призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Заявление Бербок было опубликовано на сайте МИД Германии.

В ответ на такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об американских базах в Германии и посоветовала Бербок задуматься о них.

Представители новой сирийской администрации отказались пожать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, которая 3 января прилетела в Сирию с неожиданным визитом.

Служба внешней разведки России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке.