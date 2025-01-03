Вашингтон, 3 января, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Действующий спикер палаты представителей США предыдущего состава Майк Джонсон остался на своём посту. Об этом говорят результаты голосования из трансляции заседания нижней палаты Конгресса 3 января.

ALLISON ROBBERT / POOL /ЕРА/ТАСС Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Джонсон набрал необходимые 218 голосов.

Майк Джонсон занял пост спикера палаты представителей прошлого состава в октябре 2023 года. Он сменил Кевина Маккарти.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Джонсон занял пост нового спикера палаты представителей конгресса США, набрав необходимые 220 голосов. Республиканец является сторонником Дональда Трампа. В нижней палате конгресса США Джонсон представляет штат Луизиана. До своей политической карьеры он около 20 лет занимался конституционным правом. Отмечается, что политик голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, выступал с антиукраинскими заявлениями.

Для Украины очень плохой новостью стало избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США.