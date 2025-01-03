Москва, 3 января, 2025, 22:48 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов нацелен на изменение «российской военной машины». Об этом говорится в аналитической статье газеты «Взгляд». По мнению автора, действия и реформы сравнительно нового министра, который сменил на этом посту Сергея Шойгу, сосредоточились на нескольких критически важных направлениях.

Дмитрий Харичков/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Прежде всего, Белоусов открыто говорит, что Россия готовится к возможному военному конфликту с НАТО, причём уже в ближайшие десять лет. А значит, стране прямо сейчас необходимы решения, которые обеспечат как минимум долговременное равновесие в глобальном противостоянии.

В частности, по мнению издания, министр обороны уделяет внимание оптимизации военных расходов, улучшению качества и ускорению административных процессов за счёт устранения избыточных управленческих структур. Он также делает акцент на внедрении новых технологий, инноваций и технических решений.

Среди других направлений, на которые обращает внимание Андрей Белоусов, автор перечислил поддержку «народного ВПК» и первостепенное внимание к беспилотникам.

Как передавало ИА Регнум, в России появится новый род войск — войска беспилотных систем, сообщил 21 декабря Андрей Белоусов на заседании техсовета Минобороны. По словам министра, в 2024 году поставки БПЛА в войска выросли в 23 раза.

Генштабу ВС РФ Минобороны поручили представить предложения по созданию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов.