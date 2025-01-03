Берлин, 3 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Представители новой сирийской администрации отказались пожать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, которая 3 января прилетела в Сирию с неожиданным визитом. Это демонстрирует распространённое видео со встречи.

Кадр из видео

По сообщению МИД ФРГ, визит министров в Дамаск демонстрирует их готовность поддержать Сирию в процессе политической перезагрузки, мирной передачи власти, восстановления и, что не менее важно, общественного примирения.

На опубликованных немецкой газетой Welt кадрах видно, как Бербок первой выходит из правительственного самолёта и направляется к делегации новой администрации Сирии. Оба сирийских политика при этом прикладывают руку к груди, показывая, что не хотят пожимать руку Бербок. Через мгновение к ним подходит мужчина из немецкой делегации, и сирийцы тут же протягивают ему руки.

Аналогичная ситуация произошла позже при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани. Подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку только министру иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА Регнум, Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро прибыли с необъявленным визитом в Сирию 3 января. Перед вылетом в Дамаск Бербок заявила, что условием для «нового начала» Сирии станет допуск к политическим процессам всех её жителей. Барро выразил схожее с ней мнение.

В Дамаске они провели переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.

8 декабря Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии.