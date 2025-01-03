Москва, 3 января, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая рекомендовала России отказаться от своих военных баз в Сирии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об американских базах в Германии и посоветовала задуматься о них.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

В Telegram-канале Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок в отношении российских баз в Сирии, подчеркнув что это сказала министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США.

«У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу, 3 января, в ходе визита в Сирию призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Заявление Бербок было опубликовано на сайте МИД Германии.

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке. В ведомстве уточнили, что этим планам препятствует присутствие российских военных на сирийском побережье Средиземного моря, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).