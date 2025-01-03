Донецк, 3 января, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Кот перехватил лапой украинский беспилотник, который летел в сторону жилых домов одного из посёлков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующее видео опубликовало 3 января украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах показано, как украинский беспилотник летел к домам, но его перехватил кот, сидящий на улице. Он ударил по дрону лапой, в результате чего БПЛА сбился с курса, врезался в столб и упал. По информации местных пабликов, это произошло во время испытания украинского беспилотника.

В июле ИА Регнум передавало, что российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский дрон бутылкой воды. Советующие кадры с беспилотника появились в Сети.

Ранее казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Увидев вражеский беспилотник, Тунгус спрятался в траве, а затем резко встал и ударил его мешком.