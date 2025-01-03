Москва, 3 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Доминирующий в России нынешней зимой вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Об этом в пятницу, 3 января, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В нынешнем эпидемическом сезоне преобладает вирус А (H1N1)pdm09, который уже обнаруживался в России прошлой зимой, но в небольшом проценте случаев, отметил эксперт.

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A (H1N1)pdm09 способен вызвать тяжёлое течение и осложнения», — сказал Чуланов.

Тяжёлое течение гриппа и его неблагоприятные исходы обычно регистрируются у лиц из групп риска — детей младше двух лет, пожилых людей старше 60 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями органов дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, с иммунодефицитами, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, что характерно для нынешнего времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, отмечалось в сообщении.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с ИА Регнум ранее призвал не переносить ОРВИ и грипп «на ногах»: этим можно не только навредить самому себе, рискуя получить осложнения, но и распространить вирус по цепочке, отметил эксперт.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в августе сообщил, что в регионы в ходе подготовки к сезонному росту уровня заболеваемости респираторными инфекциями направили более 20 млн доз вакцин от гриппа.