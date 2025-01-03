Стамбул, Турция, 3 января, 2025, 21:01 — ИА Регнум. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле в пятницу, 3 января, приостанавливали на несколько часов, чтобы дать спасателям возможность провести работы по поиску тел пропавших в море брата и сестры. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Турции.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры», — сказано в сообщении ведомства.

Позднее транзит судов через пролив был возобновлён.

СМИ Турции ранее сообщали, что 23 ноября в Стамбуле девушка по имени Айше Джан упала в море. Её попытался спасти брат, однако и он, вероятно, утонул. Спасатели продолжают поиск тел.

Как передавало ИА Регнум, в декабре двое мужчин провалились под лёд на середине Кошачьего пруда на пересечения Свободного и Федеративного проспектов на востоке Москвы. Одного из утопающих успели спасти.

В ноябре в Башкирии утонул мужчина, который пытался на велосипеде проехать по тонкому льду на реке Уфа. Мужчину сопровождала собака, она несколько дней ждала хозяина на реке, пока её не забрали его родственники.

Также в ноябре 22 человека погибли в результате падения в реку свадебного кортежа на севере Пакистана. Перевозивший гостей и невесту автобус упал с моста в реку Инд. Невесту удалось спасти, девушку с травмами доставили в больницу.