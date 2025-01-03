Варшава, 3 января, 2025, 21:01 — ИА Регнум. МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии в Варшаве на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе, заявила 3 января заместитель министра по делам ЕС республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

Monika Skolimowska/Global Look Press

«Мы приглашали весь дипкорпус, однако господин министр Сикорский направил ноту послу Венгрии о том, что его присутствие в театре не будет желательно», — сказала политик в эфире телеканала TVP Info.

С 1 января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза на протяжении шести месяцев — до 30 июня. С июля 2025 года полномочия перейдут к Дании.

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