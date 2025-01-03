Курск, 3 января, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Один человек стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских сил на Курскую область, сообщил 3 января врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что погибший работал на местной агрофирме. Дрон атаковал мужчину, когда тот шёл по дороге возле своего дома.

Врио главы региона принёс соболезнования родным и близким погибшего. Хинштейн напомнил об угрозе нахождения в «серой зоне» курского приграничья, в которую входит в том числе и деревня Обеста.

Он добавил, что семья погибшего и другие люди были ранее временно отселены с опасной территории. При этом, по словам врио губернатора, власти не могут физически остановить тех жителей, которые самовольно возвращаются домой.

Как передавало ИА Регнум, 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю с мирными жителями в Волоконовском районе Белгородской области. При атаке пострадали два человека.

2 января ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области. О пострадавших не сообщалось. В результате атаки получило повреждение здание Дома культуры. Кроме того, осколками посекло стены и выбило окна в отделении почты, торговом центре и школе-интернате, откуда ранее эвакуировали детей. Также окна были выбиты в одном жилом доме. Помимо этого, был выявлен незначительный обрыв одного участка газовой трубы.

3 января житель села Кирилловка в Климовском районе Брянской области погиб в результате миномётного обстрела, совершённого украинскими военными. Власти региона пообещали оказать семье погибшего необходимую материальную помощь.