ДНР, 3 января, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Польские наёмники ВСУ по-прежнему находятся в промышленном районе города Часова Яра в ДНР, сообщил журналистам эвакуированный житель этого населённого пункта Валерий Дорош.

Pacific Press/Global Look Press

«Я думаю, они ещё даже и не вышли, но там сейчас по большей части, скорее всего, поляки, и то они, скорее всего, на комбинате там сидят. Это 24-я ОМБр (ВСУ). Там одни наёмники польские», — сказал беженец, слова которого приводит «РИА Новости».

По словам мужчины, через польские наёмники постоянно обращаются с просьбой к киевскому режиму вывести их с этой территории. Дорош также показал журналистам видео, в котором засняты военнослужащие с отличительными знаками ВСУ и звучит иностранная речь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре. Он добавил, что ВСУ пока ещё могут там удерживаться, но они постепенно осознают, что особых перспектив для них нет.

31 декабря начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» в составе Южной группировки ВС России с позывным Чукча рассказал, что российские военные в несколько этапов штурмовали Часов Яр, расположенный на стратегически важной высоте. Он подчеркнул, что Вооружённые силы РФ продолжают ожесточённые бои за окончательное освобождение города.

2 января стало известно, что на территории ДНР российские военные взяли в плен польского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его разоружили бойцы добровольческого корпуса.