Волоколамск, Московская область, 3 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения подростком телесных повреждений из-за взрыва петарды в Подмосковье. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

Инцидент произошёл 2 января в Волоколамске. Двое подростков купили пиротехническое изделие в продуктовом магазине.

«Один из юношей 2013 года рождения поджёг его и отбросил в сторону, однако взрыва пиротехнического изделия не произошло. Потерпевший поднял его, взял в левую руку и повторно попытался поджечь зажигалкой. В результате произошёл взрыв, от которого ребёнок получил телесные повреждения в виде термических ожогов лица, а также травматической ампутации левой кисти», — сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря в Нижнем Новгороде 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте в торговом центре, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, из-за чего подросток получил травму кисти. Мальчику провели операцию.

Новогодняя ночь в России традиционно принесла не только яркие моменты праздника, но и трагические происшествия, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Евгений Коновалов. Нескольких граждан атаковала пиротехника, другие стали жертвой несоблюдения техники безопасности в помещениях, указывал эксперт.

Немецкие СМИ ранее проинформировали, что в новогоднюю ночь в Германии пять человек погибли из-за взрывов пиротехнических изделий. Большинство из этих изделий были самодельными.