Вашингтон, 3 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло китайскую компанию Integrity Technology Group (также известную как Yongxin Zhicheng) в свой санкционный список. Об этом американское ведомство сообщило на своём сайте 3 января.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В минфине пояснили, что Вашингтон считает указанную организацию причастной к кибератакам. В ведомстве утверждают, что Integrity Technology Group управляет компьютерной сетью, связанной с хакерской группировкой Flax Typhoon.

По версии Федерального бюро расследований США, это объединение занимается кибершпионажем, а также проводит кибератаки на компьютеры и промышленные устройства по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября телеканал ABC News распространил информацию о том, что роботы-пылесосы от китайской компании Ecovacs подверглись хакерскому взлому в США, после чего они якобы стали выкрикивать расистские оскорбления и гоняться за собаками. Журналисты уточнили, что после поступивших жалоб производитель вычислил и заблокировал IP-адрес злоумышленника. Компания также обязалась выпустить обновление, которое исключит повторение подобной ситуации в будущем.

В середине декабря американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока. Его обеспокоило отсутствие надлежащего контроля за импортом указанного растения.

2 января 2025 года министерство торговли КНР внесло в свой список экспортного контроля 28 американских компаний. В перечень попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence, System Studies & Simulation и другие организации. Китайским фирмам запретили поставлять в адрес указанных организаций продукцию двойного назначения.