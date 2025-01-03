Дамаск, 3 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу, 3 января, в ходе визита в Сирию призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Заявление Бербок было опубликовано на сайте МИД Германии.

BILAL AL HAMMOUD/ЕРА/ТАСС

«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — сказала Бербок.

РФ должна отказаться от размещения военных баз в Сирии из уважения к суверенитету этой республики, заявила глава МИД Германии.

Также она призвала новые власти Сирии сформировать «инклюзивное» правительство страны, в которое вошли бы в том числе женщины и представители этнических меньшинств.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 января министры иностранных дел Германии и Франции Бербок и Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию с необъявленным визитом. Бербок и Барро — первые главы МИД европейских стран, которые посещают Сирию после ухода Башара Асада с поста президента республики.

8 декабря Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр уточнил, что социальному напряжению в республике способствовало удушение её экономики внешними силами.

27 декабря Служба внешней разведки России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке. В ведомстве уточнили, что этим планам препятствует присутствие российских военных на сирийском побережье Средиземного моря, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.