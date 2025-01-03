Москва, 3 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про драку из-за беляша, свиную голову в детском подарке и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

В подмосковных Мытищах во дворе жилого комплекса кто-то устроил новогоднюю вечеринку, причем с большим размахом. Музыка, салюты, танцы, а также около тридцати жалоб в полицию. В итоге организатора задержали, он провел новогоднюю ночь в отделении и получил штраф, пишет «Москвач». Как тут не вспомнить классику? «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать глупости».

Под Курском неожиданно нашли «Лебединое озеро», причем лебединое в самом буквальном смысле слова. Озеро из-за оттепели почти не покрылось льдом, и там остались зимовать не только утки, но и лебеди. Сразу 120 лебедей, передает «Курский пост». Вот так озеро и без балета стало «Лебединым».

В Рязанской области под Рыбным посреди голого поля сделали необычное открытие. Там стоит дорожный знак фотофиксации, сообщают «Новости Рязани». Самой камеры нет. Есть только знак. И решительно непонятно, зачем он там нужен.

Не зря упаковки масла стали прятать в боксы с защитой. В Белгородской области молодой мужчина стащил 12 упаковок масла. Его уже нашли по записям видеонаблюдения. Преступнику всего 20 лет, но судимость у него уже была. Сам он масло не ел, продал на рынке, теперь ему грозит до двух лет заключения, рассказывает «Белгородчина».

Северо-Западный федеральный округ

Дикий конфликт разгорелся в Санкт-Петербурге. 68-летний дедушка, как потом оказалось, неоднократно судимый, подошел к прохожему и потребовал поделиться беляшом. Тот отказался. Дед-рецидивист разозлился и выстрелил из травматического пистолета мужчине в лицо. Задержали его тут же. «В каком-то смысле любитель халявных беляшей достиг желаемого: в ближайшие годы питаться он будет за счет государства», — философствует «Страновед».

Праздничная, снежная погода так и не пришла в Петербург к Новому году. В итоге получился занятный конфуз. По словам канала «ЧП Питер», на Малой Невке водная полиция ловила Деда Мороза и Снегурочку, которые рассекали по городу на квадроциклах! Поймали.

Приволжский федеральный округ

Полицейский в Оренбуржье спас двадцать свиней. О необычном подвиге написали «Новости Оренбурга». Полицейский помогал тушить пожар, в том числе в свинарнике, и вывел животных на улицу. Причиной пожара стало замыкание проводки. О награде пока ничего не сообщается.

Другая новость про животных пришла из Перми. В зоопарке здесь живет редкая обезьяна, которая, по сообщениям СМИ, занята тем, что прячется под пледом и смотрит кино. «Обезьяна Лиза просто берет и воплощает в жизнь планы пермяков на новогодние праздники», — шутит «Пермский глобус».

«Никогда не разговаривайте с неизвестными», — напоминает «Злой самаритянин». Истину фразы подтвердила история жительницы Самары, которая получила от подруги сообщение с картинкой, но заподозрила подвох, позвонила ей и выяснила, что та ничего не отправляла. Девушка решила ответить мошенникам и припугнуть, что обратится в полицию. Набирая сообщение, случайно кликнула на картинку, на смартфон тут же установился вирус и списал 70 тысяч рублей.

Южный федеральный округ

Как новогодний подарок должны были попасть в ростовскую исправительную колонию наркотики, которые удалось задержать. «Че по Ростову» узнал, что белый порошок был перемешан с растворимым кофе. Интересно, как его собирались употреблять? Как «кофе с кокаином»?

Непонятное решение приняли власти Волгограда и области. Буквально накануне Нового года здесь запретили запуск фейерверков и назначили за это штрафы до 100 тысяч рублей. «Многие уже закупились. Можно было это решение принять и раньше. Оно все равно напрашивалось», — удивляется «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Как живой! Таким получился кабан на скульптуре в парке в Железноводске. «Ставропольская телега» рассказывает, что туристы пугаются ее и уже не раз звонили в городскую службу спасения с сообщением, что по городу разгуливают дикие животные.

Уральский федеральный округ

Школьники в Ноябрьске играли в «Тайного Санту», и один подарил на Новый год однокласснику свиную голову. Понравился ли подарок ребенку, не сообщается. Взрослым — нет. С учениками провели беседу, случаем заинтересовались в прокуратуре и полиции. Школу ждут проверки, грустит «Округ белых ночей».

В Свердловской области фраза «ёлочка, гори» воплотилась в жизнь, причем дважды. В городе Лесном неизвестный плохо поставил на снег фейерверк, он свалился и стрельнул в елку. Она сгорела, сообщают «Вечерние ведомости». Ущерб составил 600 тысяч рублей. В Екатеринбурге на улице тоже загорелась ёлка, её тушили «всем миром». В борьбе с огнем принял участие даже Дед Мороз, проводивший праздник во дворе. Эту ёлку потушили.

Сибирский федеральный округ

Дед Мороз и Снегурочка оказались за решеткой в селе Убинское. Такую курьезную новость опубликовали «Новости Новосибирска и области». Дело в том, что их фигуры надувные. И ради сохранности их обнесли металлическим забором. Получилось как минимум странно.

Спустя почти полвека найден преступник, ради радиолы убивший женщину. Преступление случилось в 1976 году в Москве. Убийце из Омска было 27 лет. В квартире остались его отпечатки, они и вывели на след обвиняемого после дополнительного следствия. Сейчас мужчине 76 лет, удивляется «Сибирский панк».

«Зона 54» радуется, что новосибирские прокуроры встали на защиту белых медведей в зоопарке. После обращений жителей прокуроры отправились проверять условия содержания медведей и выяснили, что в бассейнах в холодное время не подогревается вода. Зоопарк привлекли к административной ответственности.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии слепили символ года из навоза. По сообщению 14News, в Мытахском наслеге Горного улуса фермер Сардаана Тимофеева создала из навоза скульптуру змеи. И не простую, а светящуюся!

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 января.