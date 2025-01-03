Москва, 3 января, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Военнослужащий из Якутии Андрей Григорьев, который служит в российском штурмовом подразделении, рассказал журналистам о последних минутах жизни украинского военного, который вступил с ним в схватку на ножах.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, противник понял, что проиграл в рукопашном бою, и перестал сопротивляться.

«В конце он сказал: «Всё, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»… Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом… И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», — сказал Григорьев, рассказ которого приводит RT.

Он уточнил, что засунул гранату под бронежилет бойца ВСУ. После взрыва Григорьев сделал контрольный выстрел.

Российский штурмовик также сообщил, что до начала схватки украинский военный убил его друга. Перед Григорьевым и сослуживцем стояла задача установить флаг России в одном из населённых пунктов.

Он уточнил, что затем ВСУ начали контратаку. Григорьев добавил, что также ликвидировал ещё двоих украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года мобилизованный из Якутии военнослужащий штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, как на донецком направлении победил в схватке с тремя военными ВСУ. Он вступил в бой с противником в декабре 2023 года, когда пошёл проверять дом после штурма. Три украинских бойца находились внутри постройки. Первого штурмовик обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен.

В ноябре 2024 года снайпер войскового спецназа группировки российских войск «Днепр» с позывным Чёрный рассказал, как одним выстрелом из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 мм уничтожил группу бойцов ВСУ. По его словам, удалось ликвидировать двух или трёх военнослужащих противника.

Разведчик-сапер Вооружённых сил России Закарья Алиев с позывным Смайлик три недели в одиночку отбивал атаки сил ВСУ на запорожском направлении и предлагал украинским бойцам сдаться. Единственной пищей у бойца был мешок лука, найденный на отбитых у противника позициях.