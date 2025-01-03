Астана, 3 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Участие экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), проходившем в 2021 году в Санкт-Петербурге, отчасти спровоцировало кризис власти в республике. Об этом заявил действующий казахский президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».

Kremlin Pool/Global Look Press Нурсултан Назарбаев

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Назарбаева на заседании Astana Club, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года», — отметил он.

При этом Токаев уточнил, что необходимо трезво и справедливо оценивать прошлое, поэтому он не стал отрицать достижения Назарбаева на посту. Казахстанский лидер отметил, что в ходе многолетнего президентского срока у политика были определённые упущения, однако, по его словам, «не ошибается тот, кто не работает».

«После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошёл на повышение: получил в подчинение президента», — добавил Токаев.

Президент Казахстана также сообщил, что из-за такого рода действий Назарбаева в стране ходили слухи о якобы двоевластии, а чиновники находились в смятении из-за необходимости советоваться сразу с двумя политическими лидерами. В то же время Токаев рассказал, что постоянно поддерживает связь с первым президентом республики, и что они созваниваются примерно раз в месяц.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Токаев рассказал, что 13 декабря президент России Владимир Путин и Назарбаев встретились в Ново-Огарёво как старые друзья. По его словам, для экс-президента такие встречи крайне важны. Токаев также напомнил, что Назарбаев провёл много времени в Кремле на протяжении своей долгой политической карьеры, поэтому он морально связан с этим местом.