Вена, 3 января, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Некоторые руководители правящей Австрийской народной партии поддерживают идею возвращения в большую политику экс-канцлера страны Себастьяна Курца и его выдвижение на пост канцлера в случае проведения перевыборов, сообщила в пятницу, 3 января, газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Себастьян Курц

Курц занимал пост канцлера Австрии в 2017–2021 годах. В 2024 году суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний на заседании парламентского комитета. Курц обжаловал приговор.

«Против Австрийской партии свободы по состоянию на текущий момент на перевыборах у нас не было бы шансов, а с Курцем это снова была бы гонка с открытым финалом. [Действующий канцлер Австрии] Карл Нехаммер потерпел полный провал», — заявил собеседник издания из Австрийской народной партии.

Как передавало ИА Регнум, на парламентских выборах в сентябре 2024 года победу одержала выступающая против антироссийских санкций оппозиционная Австрийская партия свободы, набравшая около 29% голосов. Правящая Австрийская народная партия получила около 26% голосов, Социал-демократическая партия — 21%.

При этом из-за разногласий между руководителями партий, прошедших в парламент, новое правительство страны так и не было сформировано, поэтому в Австрии допускают возможность проведения новых выборов.