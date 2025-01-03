Калининград, 3 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. На российско-польском участке государственной границы в Калининградской области скопились десятки автомобилей. Очередь из машин образовалась по направлению на выезд из России. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

ФТС России

«3 января из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30-40 легковых автомобилей. Пост работает в штатном режиме», ― говорится в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Отмечается, что для ускорения пересечения границы вдвое увеличили число сотрудников таможенного поста, также работают все полосы.

На пункте пропуска находится ещё 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной.

В Росгранстрое пояснили, что увеличение транспортного потока в период новогодних праздников обусловлено возвращением граждан из Калининградской области в Польшу и Германию.

«В настоящее время увеличено количество рабочих мест для сотрудников государственных контрольных органов, а также обеспечено реверсивное движение с целью ускорения процесса пропуска транспортных средств через автомобильные пункты пропуска Мамоново (Гжехотки) и Багратионовск», ― сообщили в ведомстве.

Гражданам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-польского участка границы.

По данным Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области, с 3 января в автомобильных пунктах пропуска Калининградской области пассажирский поток увеличился в среднем в 2,4 раза.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году сложилась похожая ситуация. Согласно данным Калининградской таможни на 6 января, у пункта пропуска Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей скопилась очередь из 130 машин.

В таможне уточнили, что в период с 21 по 24 декабря оформили рекордное количество иностранных автомобилей, приехавших из Польши, при этом 99,9% въезжающих — русскоязычные немцы. Только за одни сутки калининградские таможенники оформили на въезд в регион 640 машин с зарубежными номерами, а за три дня их число увеличилось до 1738.

В Казахстане 13 декабря на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области на российской границе из-за плохой погоды скопилось от 450 до 500 грузовиков.