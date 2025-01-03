Москва, 3 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения проникла в салон красоты и украла косметику на сумму более 20 тыс. рублей, сообщила 3 января пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадр из видео

«После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что ночью в помещение незаконно, разбив дверь, проникла неизвестная, которая похитила товары, находящиеся в продаже», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Брянской области мужчина пытался обменять японский меч на бутылку спиртного, но был задержан полицией по дороге в ломбард. Катану изъяли и направили на экспертизу, а её владельца отпустили домой, в отношении него проводится проверка.

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