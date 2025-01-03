Берлин, 3 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Оборонный бюджет Германии следует значительно увеличить, вероятно, до уровня в 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил журналистам вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

IMAGO/Paul-Philipp Braun/Global Look Press

«Необходимо направить почти вдвое больше на нашу оборону», — сказал он в интервью журналу Spiegel.

Политик считает, что расходы в размере 2% от ВВП, которые сейчас составляют военный бюджет страны, недостаточны. Вице-канцлер подчеркнул, что согласен с оценками, согласно которым Германия в ближайшие годы должна направлять на оборону 3,5% от валового внутреннего продукта.

Хабек представляет немецкую «Партию зелёных», от которой он будет участвовать на досрочных выборах канцлера Германии, назначенных на 23 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны ФРГ Борис Писториус предупреждал, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет около 6 млрд евро. Он допускал, что Берлин может не достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% от ВВП. Глава ведомства выразил обеспокоенность такой ситуацией.

22 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что ФРГ начала подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Берлином разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено.

Официальный представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер подтвердил существование такого документа. Он отметил, что оборона является задачей всего общества и государства, а Германия выступает в роли центрального узла, через который будет осуществляться переброска и снабжение сил НАТО.