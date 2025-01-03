Москва, 3 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военного в ножевом бою, после этого уничтожил ещё двух бойцов ВСУ. Об этом он рассказал 3 января телеканалу RT.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Григорьева, действовавшего под позывным Тута, он и его сослуживец должны были установить в населённом пункте российский флаг. Второго бойца убили, после чего штурмовик вступил в рукопашный бой с украинцем.

«Потом контратака началась. Шесть человек пришли, пытались меня убить. Я из них тоже двоих оставил», — сказал Григорьев.

Затем Андрею удалось связаться с командованием и объяснить ситуацию. Ему приказали узнать, где у бойцов ВСУ находятся штаб, склад и заправка.

«Ну, короче, я шороху там натворил много», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео с нашлемной камеры военного ВСУ, снятое во время попытки украинских подразделений контратаковать село Трудовое под Курахово в ДНР. На кадрах видно, как украинец сошёлся врукопашную с российским штурмовиком 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который одержал над ним победу. Умирающий назвал россиянина «лучшим бойцом в мире» и попросил дать ему самостоятельно уйти из жизни.

Штурмовик Григорьев, получивший много тяжёлых ранений, находится на лечении в России. Он рассказал, что во время рукопашного боя знал, как и его противник, что выжить сможет только один.