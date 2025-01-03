Саратов, 3 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Студента из Туркменистана арестовали в Саратове за изнасилование местной жительницы. Об этом сообщила 3 января пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Преступление было совершено 31 декабря. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ, он находится под стражей.

«Отмечается, что за время пребывания на территории Российской Федерации он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не был выдворен за пределы страны», — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования.

По информации агентства «СарИнформ», 22-летний иностранец, проживающий в России по студенческой визе, ночью напал на 22-летнюю девушку и затащил в подвал одного из домов на улице Комсомольской. Утром она заявила в полицию о сексуальном насилии и пояснила, что знакома с обидчиком.

После этого подозреваемого задержали. В 2019 году его привлекали к ответственности за нападение на представителя власти (ст. 318 УК РФ), а в 2020 и 2023 гг. — за кражу (ст. 158 УК РФ). В ходе допроса он сознался в надругательстве над знакомой.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря суд в Москве вынес приговор троим иностранцам, изнасиловавшим сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Ночью 6 июля они, будучи пьяными, увидели на улице Академика Королёва одиноко идущую женщину и напали на неё. Двое успели надругаться над потерпевшей, после чего она вырвалась и убежала. Приговором суда двоим назначено по 9 лет лишения свободы, третьему — 4 года.