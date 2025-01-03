Берлин, 3 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Объёмы экспорта российского урана в Германию в 2024 году выросли почти на 70% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

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«Импорт российского урана в ФРГ вырос в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70%, всего было ввезено не менее 68,6 т. Этот уран был доставлен на завод по производству ядерного топлива фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген», — указано в публикации.

Уточняется, что ANF является «дочкой» французской энергетической компании Framatome, которая занимается развитием мирного атома. В материале также отмечено, что в настоящее время не введено каких-либо санкций, ограничивающих торговлю с Россией в ядерной сфере.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре предложил российскому правительству подумать над ограничением экспорта стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что это будет ответом на запрет Запада поставлять ряд товаров в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что введение ограничений на экспорт стратегического сырья из России станет вынужденным ответом на бандитские действия стран Запада. Но такие меры будут применять осторожно, чтобы не потерять позиции на мировом рынке, который довольно конкурентный и беспощадный.

15 ноября правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана. Это касается продажи топлива США и лицам, зарегистрированным в американской юрисдикции.