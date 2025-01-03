Сана, 3 января, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Повстанцы из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по электростанции восточнее израильского города Тель-Авива. Об этом говорится в заявлении вооружённых сил указанной организации.

AP/TASS

«Первая операция с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» была предпринята для атаки на электростанцию», — уточняется в сообщении.

Кроме того, хуситы утверждают, что применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для удара по «военной цели», которая находилась на территории Тель-Авива. В движении «Ансар Алла» отметили, что оба объекта успешно поражены.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военно-воздушную базу Неватим в пустыне Негев на юге Израиля. 31 декабря движение «Ансар Алла» проинформировало, что нанесло удар по американскому авианосцу Harry S. Truman, используя крылатые ракеты и беспилотники.

1 января хуситы заявили, что сбили над территорией Йемена дрон MQ-9 Reaper американского производства. По словам военного представителя «Ансар Алла» Яхьи Сарии, БПЛА находился в воздушном пространстве провинции Мариб. Он утверждает, что это уже второй по счёту MQ-9 Reaper, который хуситы смогли сбить за 72 часа над йеменской территорией.