Санкт-Петербург, 3 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге увековечат память о победе России в Северной войне 1700–1721 годов. В честь этого события установят триумфальный столп. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе, в муниципальном округе Лахта-Ольгино у «Лахта-центра», ― уточнили в городской администрации.

Проект 82-метрового монумента подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, которую венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 м. Её также выполнят из бронзы. Саму колонну высотой 41,95 м установят на гранитном постаменте высотой 24,3 м.

На колонне и гранитном постаменте разместят медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны.

Россия вела Северную войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 году молодую и неопытную армию Петра I разбил под Нарвой талантливый полководец, молодой шведский король Карл ХII.

После поражения в 1700–1702 годах Петр I осуществил военную реформу — фактически заново создал армию и Балтийский флот, а летом следующего года русская армия захватила Дерпт (Тарту) и Нарву и тем самым закрепилась на побережье Финского залива. В то время Петр I был готов заключить мирный договор со Швецией, но Карл ХII решил продолжать войну до полной победы, чтобы полностью отрезать Россию от морских торговых путей.

Война завершилась 30 августа (10 сентября) 1721 года подписанием Ништадтского мирного договора.

Как сообщало ИА Регнум, в России 10 июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву. В конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. Генеральное сражение состоялось 8 июля. Передовой отряд русской армии форсировал Ворсклу и обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.