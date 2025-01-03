Москва, 3 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана договорились об урегулировании иска, поданного оборонным ведомством в Арбитражный суд Москвы. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе «Бауманки».

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования судебного иска путём заключения мирового соглашения между сторонами», — уточнили ТАСС в пресс-службе вуза.

Также в университете отметили, что иск Минобороны связан с нарушением сроков работ по договору «одним из соисполнителей учебного заведения». О нарушениях сроков каких работ идёт речь, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 3 января подало в Арбитражный суд Москвы иск к МГТУ имени Баумана с требованием взыскать с вуза более 38,3 млн рублей. Суд принял исковое заявление и постановил возбудить производство по делу.

Дело должно было слушаться в закрытом режиме. В качестве третьей стороны в процессе привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. Суть претензий не раскрывается.

В октябре Минобороны потребовало с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени В. В. Бахирева компенсации на сумму более 29 млн рублей. Институт занимался разработкой снарядов и артиллерии для нужд российских войск. Часть исковых заявлений связана с неудовлетворительным, по мнению представителей оборонного ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.