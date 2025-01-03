Минск, 3 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на призывы белорусских оппозиционеров, находящихся за границей, голосовать против всех на предстоящих президентских выборах.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: «Голосуйте против всех». Но это их дело, их право заявлять», — приводит его слова информагентство БелТА.

Белорусский лидер высказался о деятельности оппозиционеров за границе и призвал беглых возвращаться в Беларусь, чтобы самостоятельно принять участие в выборах. Люди сами должны делать выбор, который сочтут нужным, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала действующего главу республики кандидатом на предстоящих выборах. Инициативная группа собрала в поддержку выдвижения Лукашенко более 2,5 млн подписей. Выборы президента страны должны пройти 26 января 2025 года.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин проинформировал, что западные спецслужбы хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами и намерены использовать для этого наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что боевики этой группы воюют на стороне украинских сил с другими националистическими организациями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. РФ поддерживает кандидатуру Лукашенко, но главное — тот выбор, который сделает братский белорусский народ, добавил официальный спикер Кремля.