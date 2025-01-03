Москва, 3 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце, сообщил 3 января Институт прикладной геофизики.

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«3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2», — уточнило учреждение на своём сайте.

В институте отметили, что процесс выделения энергии наблюдался 25 минут. Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяются на пять классов. Уровень X является максимальным.

Обычно вспышки приводят к выбросами солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 декабря специалисты зарегистрировали на Солнце две вспышки класса X. Они были зафиксированы в западной части солнечного диска. Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал, что на Земле началась магнитная буря класса G1 («слабая»). К вечеру этого дня она достигла уровня G3, который классифицируется по пятибалльной шкале как «сильный».

Магнитная буря может приводить к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях.

Ещё в июле 2023 года член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в беседе с ИА Регнум предупреждал, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года. Он пояснил, что светило проходит период высокой активности. Петрукович добавил, что частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, который повторяется примерно каждые 11 лет.